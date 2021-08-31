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“Süt Babam” 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Güzelyurt’ta Gösterilecek

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“Süt Babam” 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Güzelyurt’ta Gösterilecek
“Süt Babam” 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Güzelyurt’ta Gösterilecek

“Süt Babam” belgesel filmi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Güzelyurt’ta gösterilecek. Etkinlikte, Grup Baria da müzik dinletisi sunacak.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nden (GÜKAD) yapılan açıklamaya göre, GÜKAD ve Güzelyurt Sanat Dernekleri Platformu’nun (GÜSDEP) iş birliği ve ev sahipliği ile 1 Eylül Dünya Barış Günü çerçevesinde yapılacak etkinlik, yarın akşam saat 20.00’de Güzelyurt Amfi Tiyatro’da yer alacak.

Etkinlikte, Grup Baria müzik dinletisi saat 20.00’de, Cemal Yıldırım’ın yönetmenliğini, Birgül Kılıç Yıldırım’ın metin yazarlığını yaptığı, “Süt Babam” belgesel film gösterimi ise saat 20.30’da yapılacak.

Etkinlikte ayrıca, “Asya Bebek Güzelyurt Gönüllüleri”, SMA Tip 1 hastası Asya Polatlı’nın tedavisi yararına, yardım ve bağış stantları kuracak.

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