Süt Babam filmi Lefkoşa Galası yapılıyor

KTGB ve BASIN-SEN’den yapılan ortak açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de destek verdiği, “Açık hava sineması” şeklinde düzenlenecek etkinliğe, güneyden konukların da katılacağı bildirildi.

“Süt Babam” adlı belgesel filminin Lefkoşa galası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ve Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) iş birliğiyle pazartesi akşamı saat 20.30’da Çağlayan Çocuk Parkı’nda düzenlenecek.

KTGB ve BASIN-SEN’den yapılan ortak açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de destek verdiği, “Açık hava sineması” şeklinde düzenlenecek etkinliğe, güneyden konukların da katılacağı bildirildi.

Açıklamada, belgeselin, iki toplumlu basın gösteriminin 26 Temmuz’da ara bölgede Dayanışma Evi’nde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve BASIN-SEN olarak, özünde dostluk, barış ve sevgi temaları olan filmin gösteriminin, toplumun tüm kesimlerine yayılması ve izlenebilmesi için iş birliğine gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Covid-19 tedbirleri gereği, açık alanda düzenlenecek etkinliğe katılacak olan davetlilerin, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleri gerektiği vurgulandı.