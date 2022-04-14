"Süt Babam" Limasol’da gösteriliyor.

Yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın , metin yazarlığını ise Birgül Kılıç Yıldırım’ın yaptığı ve 1974 savaşında yaşanan gerçek bir hikayeye dayanan Süt Babam belgesel filmi,

UNFICYP ve TO STEKİ adlı Kıbrıslırum kültür ve gençlik derneği işbirliği ile gerçekleşecek olan organizasyonda gösterilecek.

Derneğin Limasoldaki lokalinde

15 Nisan Cuma günü, saat 19:30'dan itibaren yapılacak olan gösterimde ayrıca, filme konu olan gerçek karakterler, Mehmet Kılıç, Emine Kılıç, Antreas Efstathiou ile Cemal Yıldırım ve Birgül Kılıç da katılacak, izleyiciler ile sohbet gerçekleştirilecek.