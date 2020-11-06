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‘Süt banyosu’na tutuklama

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Konya’daki süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ yapan Uğur Turgut ve görüntüleri kaydedip TikTok’ta paylaşan Emre Sayar tutuklandı.
‘Süt banyosu’na tutuklama

Konya’daki Benefit Hayvancılık’a ait süt toplama merkezinde bir teknede ‘süt banyosu’ yapıldığını gösteren video gündem olmuştu. Turgut tepki çekince videoyu silmişti.

Videonun gündem olmasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘halk sağlığı ve gıda güvenliği’nin hiçe saydığını belirterek olay yerine ekip gönderdi.

Benefit Hayvancılık da Facebook’taki açıklamasında videoyu çeken kişinin işten atıldığını ve yasal işlem başlatıldığını belirterek, ‘temel hedefin itibarsızlaştırma olduğunu’ savundu.

İşyerinin faaliyetine son verildi ve ‘süt banyosu’ olayına karışanlar hakkında işlem başlatıldı.

Şüpheliler kendilerini “O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı” diye savundu.

Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacağı belirtildi.

Hürriyet’in haberine iki isim tutuklandı.

Ayrıntılar gelecek…

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