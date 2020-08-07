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Süt bedelleri ödendi

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Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,  küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerini ödedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Haziran devresinin geriye kalan yüzde 40’lık kısmını ve 16-30 Haziran 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 45’ini bugün ödedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 01-15 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için toplam 17,909,746.32 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 40’lık, 7,163,898.53 TL kısmı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Öte yandan, 16-30 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 859 üretici için toplam 17,726,161.42 TL’lik olan çiğ süt bedellerin yüzde 45’i  de bugün ödendi.

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