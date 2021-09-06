Süt Bedelleri Ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, temmuz ayının ikinci devresine ait süt bedellerinin ödendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Temmuz devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

Açıklamada, söz konusu tarihlerde SÜTEK’e süt veren 862 üretici için çiğ süt bedeli olan 23 milyon 987 bin 142 TL’nin bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirtildi.