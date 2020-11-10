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Süt bedelleri ödeniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Eylül 2020 devresinin geriye kalan %30'luk kısmını ve 16 - 30 EKİM 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %60'ını bugün ödüyor.
Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Eylül 2020 devresinin geriye kalan %30'luk kısmını ve 16 - 30 EKİM 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %60'ını bugün ödüyor.

01 - 15 Eylül 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 733 üretici için toplam 16,168,969.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %30'luk (4,850,690.94 TL) kısmı 10 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

16 - 30 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16,571,902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %60'ı 10 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

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