  • BIST 1.321
  • Altın 465,607
  • Dolar 8,0213
  • Euro 9,5263
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Süt bedelleri ödeniyor

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Eylül 2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30  Eylül  2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

 

16 - 30 Eylül 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16,571,902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %40'lık (6,628,761.08 TL) kısmı 24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

 

01 - 15 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 671 üretici için toplam 17,160,576.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %50'si  24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

 

 

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAYAD’dan 25 Kasım mesajı: “Ev içi şiddet yasasını meclis’e sunacağız… Yasa acilen geçirilmeli”24 Kasım 2020 Salı 18:06
  • Baybars: “Kadına karşı cinsiyet temelli tehdit, baskı, psikolojik, fiziksel her türlü şiddete karşı mücadelemizi yükseltmeliyiz”24 Kasım 2020 Salı 18:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar Emekli Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti24 Kasım 2020 Salı 18:04
  • Güney'den çalınan araçla yakalanmıştı, teminatla serbest24 Kasım 2020 Salı 18:02
  • Özersay Spehar’la Görüştü24 Kasım 2020 Salı 17:44
  • İçişleri Bakanı Baybars, Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi Ve Yenierenköy'ü Ziyaret Etti24 Kasım 2020 Salı 17:43
  • Süt bedelleri ödeniyor24 Kasım 2020 Salı 17:39
  • CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti24 Kasım 2020 Salı 16:41
  • KAMUSEN’den 25 kasım mesajı24 Kasım 2020 Salı 16:37
  • Narkotik polislerinin ödüllendirme töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı24 Kasım 2020 Salı 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti