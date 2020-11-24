Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Eylül 2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Eylül 2020 devresinin geriye kalan %40'lIk kısmını ve 01 - 15 Ekim 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

16 - 30 Eylül 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 704 üretici için toplam 16,571,902.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %40'lık (6,628,761.08 TL) kısmı 24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

01 - 15 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 671 üretici için toplam 17,160,576.80 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %50'si 24 Kasım 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.