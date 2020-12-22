Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ekim 2020 devresinin geriye kalan %60'lık kısmını ve 01 - 15 Kasım 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %40'ını bugün ödüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ekim 2020 devresinin geriye kalan %60'lık kısmını ve 01 - 15 Kasım 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %40'ını bugün ödüyor.

16 - 31 Ekim 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 640 üretici için toplam 18,402,950.84 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %60'lık (11,041,770.50 TL) kısmı 22 Aralık 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.

01 - 15 Kasım 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 615 üretici için toplam 16,714,150.16 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %40'ı, Aralık 2020 tarihinde (bugün) üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırılmıştır.