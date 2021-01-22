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Süt Bedelleri Ödeniyor

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Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30  Kasım  2020 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01- 15 Aralık 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
Süt Bedelleri Ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30  Kasım  2020 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01- 15 Aralık 2020 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

16 - 30 Kasım 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 648 üretici için toplam 18,657,971.44 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (9,328,985.72 TL) kısmı 22 Ocak 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

01 - 15 Aralık 2020 döneminde SÜTEK’e süt veren 606 üretici için toplam 18,513,723.69 TL’lik olan çiğ süt bedellerin %50'si, (9,256,861.85 TL) kısmı 22 Ocak 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

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