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Süt bedelleri ödeniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak 2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01- 15 Şubat 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 31 Ocak 2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01- 15 Şubat 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

16 - 31 Ocak 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 664 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (11,309,224.85 TL) kısmı, 22 Mart 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

01 - 15 Şubat 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 749 üretici için çiğ süt bedellerinin %50'si, (10,924,502.74 TL)  22 Mart 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

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