Süt bedelleri ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 28 Şubat 2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01 - 15 Mart 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
16 - 28 Şubat 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (9,784,342.43 TL) kısmı 21 Nisan 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
01 - 15 Mart 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 811 üretici için çiğ süt bedellerin %50'lik (11,411,675.32 TL) kısmı 21 Nisan 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
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