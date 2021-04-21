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Süt bedelleri ödeniyor

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Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 28  Şubat  2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01 - 15 Mart 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
Süt bedelleri ödeniyor

Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 28  Şubat  2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 01 - 15 Mart 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.

16 - 28  Şubat  2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (9,784,342.43 TL) kısmı 21 Nisan 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

01 - 15 Mart 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 811 üretici için çiğ süt bedellerin %50'lik (11,411,675.32 TL) kısmı 21 Nisan 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

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