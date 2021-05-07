Süt bedelleri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Mart 2021 devresinin geriye kalan %50'lik kısmını ve 16 - 31 Mart 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %50'sini bugün ödüyor.
01 - 15 Mart 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 769 üretici için çiğ süt bedellerinin geriye kalan %50'lik (11,411,675.32 TL) kısmı 7 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
16 - 31 Mart 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 851 üretici için çiğ süt bedellerin %50'lik (12,561,432.76 TL) kısmı 07 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
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