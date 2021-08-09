Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16 - 30 Haziran 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor. 862 üretici için toplam 21,205,118.64 TL banka hesaplarına yatırıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16 - 30 Haziran 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 862 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 21,205,118.64 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.