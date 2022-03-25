Süt Bedelleri Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Şubat 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %80'ini bugün ödüyor.
01 - 15 Şubat 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 697 üretici için çiğ süt bedellerinin %80'i ( 28,294,523.19 TL ) 25 Mart 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır. Geriye kalan %20'lik kısım önümüzdeki hafta içerisinde yatırılacaktır.
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