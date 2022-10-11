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Süt Bedelleri Ödeniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Ağustos 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100'ü bugün ödeniyor.
Süt Bedelleri Ödeniyor

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 - 31 Ağustos 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 59,404,818.78 TL ) 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.

 

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