Süt Bedelleri Ödeniyor

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 - 31 Ağustos 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 59,404,818.78 TL ) 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16 - 31 Ağustos 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 59,404,818.78 TL ) 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.