Süt bedelleri ödeniyor!

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 01 - 15 Eylül 2022 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin %100'ü bugün ödeniyor.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 01 - 15 Eylül 2022 döneminde SÜTEK’e süt veren 654 üretici için çiğ süt bedellerinin %100'ü ( 55,366,830.09 TL ) 27 Ekim 2022 tarihinde (bugün) üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır.
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