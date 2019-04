Süt bezleri görseli nasıl viral oldu?

Kadınların süt bezlerinin anatomisini gösteren bir görsel, ABD'de viral oldu. Çok sayıda kişi "hiç böyle bir şey görmediklerini" itiraf etti. Pek çok bilimsel yayındaki "varsayılan" beden algısı, süt bezleri görselinin gördüğü ilgiyi açıklayabilir gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ABD'li bir kullanıcı tarafından yayılan görsel, milyonlarca kişinin kadınlardaki kas sisteminin meme dokusu hattında nasıl izlendiğini görmesine vesile olarak viral bir hal aldı.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8