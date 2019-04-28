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Süt bezleri görseli nasıl viral oldu?

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Kadınların süt bezlerinin anatomisini gösteren bir görsel, ABD'de viral oldu.
Süt bezleri görseli nasıl viral oldu?

Kadınların süt bezlerinin anatomisini gösteren bir görsel, ABD'de viral oldu. Çok sayıda kişi "hiç böyle bir şey görmediklerini" itiraf etti. Pek çok bilimsel yayındaki "varsayılan" beden algısı, süt bezleri görselinin gördüğü ilgiyi açıklayabilir gibi duruyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ABD'li bir kullanıcı tarafından yayılan görsel, milyonlarca kişinin kadınlardaki kas sisteminin meme dokusu hattında nasıl izlendiğini görmesine vesile olarak viral bir hal aldı.

Görselde bir kadının süt bezlerinin kas anatomisi yer alıyordu. Bu kasların etrafında koruyucu bir yağ tabakası bulunuyor ve diğer memelilerde olduğu gibi süt buradaki keseciklerde üretilerek, yavruların beslenmesi için meme ucundan salgılanıyor.

Kadınların süt kanallarını tüm ayrıntılarıyla gösteren bu açıklayıcı görsel, pek çok kişi için yeniydi. Guardian yazarı Jill Filipoviç'e göre, bu kişisel bir cehaletten kaynaklanmıyordu ve ABD'deki tıp eğitiminin erkek bedenini "varsayılan" kabul etmesiyle ilgiliydi. Yazara göre süt kanalları olmayan, erkek yapılara ve kaslara sahip insan vücudunun bilimsel kaynaklarda yer verilen resimleri, nüfusun yalnızca yarısını tanımlayabilecekken, yine de "normal" olarak kabul ediliyordu. Filipoviç, nümerik olarak dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluştursa bile, kadınların kendilerine fen bilgisi kitaplarında pek de yer açamadığını öne sürüyor, bir asırdan fazla süredir ilaçların öncelikle erkekler üzerinde denendiğini, yan etkilerinin kadın bedeninde farklı sonuçlar doğurabileceği gerçeğinin ıskalandığını iddia ediyordu.

Fen bilgisi kitaplarının varsayılan algısının "erkek" olması, Filipoviç'e göre siyaset, ekonomi ve toplumsal yaşamın her alanında erkeklerin varlığının "normal" karşılanmasının, kadınlarınsa ötelenmesini pekiştiren noktalardan biri. Erkeklerin Viagra'yı seçme hakkı tartışılmazken, kadınların rahimleri hakkında karar vermelerinin kendilerine mi yoksa yasa koyuculara mı bırakılacağının tartışılması da aynı "varsayılan" algısının bir ürünü gibi duruyor.

Kadınların eşit bir yaşam ve temsil hakkına ulaşmadığı dünyada, süt kanallarının resmini bu denli geç görmek ve görselin viralleşmesi, şaşırtıcı görünmüyor.

 

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