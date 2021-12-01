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Süt, Hellim ve Peynire zam geldi

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Süt, Hellim ve Peynire zam geldi
Süt, Hellim ve Peynire zam geldi

KKTC'de yükselen döviz kurları ve hayat pahalılığı nedeni ile tüketim ürünlerine zam gelmeye devam ediyor.

2 hafta ara ile süt ve sütü ürünlerine yeni zamlar geldiği öğrenildi.

KKTC'de zam furyası durmak bilmiyor.

Süt, Hellim ve Peynire zam geldi

Zamlı fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

İşte eski ve yeni fiyatlar...

Süt, Hellim ve Peynire zam geldi.

 

                                     ESKİ                                      YENİ               Birim Fiyat: 

1lt Süt:                         9.95 TL                                  10.95 TL                

1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL                                 95 TL                    75 TL

Beyaz peynir:              56,70 TL                                 74 TL                    58.75 TL


Süt, Hellim ve Peynire zam geldi.

Zamlı fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.

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