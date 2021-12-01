KKTC'de yükselen döviz kurları ve hayat pahalılığı nedeni ile tüketim ürünlerine zam gelmeye devam ediyor.
2 hafta ara ile süt ve sütü ürünlerine yeni zamlar geldiği öğrenildi.
KKTC'de zam furyası durmak bilmiyor.
Süt, Hellim ve Peynire zam geldi
Zamlı fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
İşte eski ve yeni fiyatlar...
Süt, Hellim ve Peynire zam geldi.
ESKİ YENİ Birim Fiyat:
1lt Süt: 9.95 TL 10.95 TL
1 kg hellim (Az tuzlu): 73.50 TL 95 TL 75 TL
Beyaz peynir: 56,70 TL 74 TL 58.75 TL
Süt, Hellim ve Peynire zam geldi.
Zamlı fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak.
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