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Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden oldu

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Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden oldu
Süt İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden oldu

Süt İmalatçıları Birliği Başkanlığına Mahmut Eren seçildi. Süt İmalatçıları Birliği, bugün gerçekleştirdiği 11. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim kurulunu belirledi.

Birlikten verilen bilgiye göre, Genel Kurulda Divan Başkanı Candan Avunduk, Divan sekreterleri Aslıhan Taylan ve Sadık Uğurlubirel olarak belirlendi. 

 

Faaliyet raporları ve Mali Raporların okunup oylanıp aklanmasından sonra yeni yönetim kurulu için seçim yapıldı.

 

Yapılan seçim sonucunda yönetim kurulu; Mahmut Erden, Meriç Avunduk, Mustafa Kaymak, Mustafa Betmezoğlu, Şevket Seren, Sadık Uğurlubirel, Özgür Erker, disiplin kurulu; Rasım Kırmızıgil, Tayfun Yükselen, Denetleme Kurulu; Aslıhan Taylan, Samet Dilekkaya olarak belirlendi.

Genel Kuruldan hemen sonra ilk yönetim kurulu toplantısı da yapıldı. Yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında; Mahmut Erden başkan, Meriç Avunduk asbaşkan, Mustafa Betmezoğlu sekreter, Şevket Seren sayman olarak belirlendi.

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