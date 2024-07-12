Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Birimi’nin 2023 ve 2024 yıllarında günlük 2 bin litre ve üzeri miktarda süt işleyen süt işletmelerinde gerçekleştirdiği resmi denetim sonuçları baz alınarak süt işletmelerinin kategorizasyonu yapıldı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı Halk Sağlığı Birimi’nin 2023 ve 2024 yıllarında günlük 2 bin litre ve üzeri miktarda süt işleyen süt işletmelerinde gerçekleştirdiği resmi denetim sonuçları baz alınarak süt işletmelerinin kategorizasyonu yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İşletmeler Veteriner Hizmetleri Yasası, Hayvansal Gıda İşletmelerinin Genel Hijyen Kuralları Tüzüğü ve Hayvansal Gıda İşletmelerinin Özel Hijyen Kuralları Tüzüğü gereklilikleri kapsamında denetlenmiştir. İşletmelerin kategorileri genel gıda hijyeni kriterleri, temel HACCP prensipleri, dokümantasyon ve izlenebilirlik verileri bir bütün olarak değerlendirilerek belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, günlük 2 ton ve üzeri süt işleyen işletmeler için kategoriler şöyle:

“Kategori 1: KKTC yasa ve tüzüklerine tam olarak uyum gösteren ve AB gerekliliklerine uygun olan işletmeler. Bu kategorideki işletmeler onaylanır.

Kategori 2: Tespit edilen küçük uygunsuzlukların, kısa bir süre içerisinde (6 aya kadar) giderilebilecek olan işletmeler.

Kategori 3: Tespit edilen önemli uyumsuzlukları bulunan veya 6 aydan daha uzun bir süre içinde çözülebilecek uygunsuzlukları olan işletmeler.

Kategori 4: Tespit edilen ve halk sağlığını tehdit eden çok büyük uygunsuzlukları olan işletmeler.”