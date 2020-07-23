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Süt ödemeleri yapıldı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 16-31 Mayıs devresinin geriye kalan yüzde 25'lik kısmını ve 1-15 Haziran devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin yüzde 60'ını bugün ödedi.
Süt ödemeleri yapıldı

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 871 üretici için, toplam 18,319,866,57 TL’lik olan çiğ süt bedellerinin geriye kalan yüzde 25'lik (4,579,966.64 TL) kısmı bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

Öte yandan, 1-15 Haziran döneminde SÜTEK’e süt veren 856 üretici için toplam 17,909,746.32 TL’lik  çiğ süt bedellerin yüzde 60'ı da bugün üreticilerin hesaplarına ve bankaya yatırıldı.

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