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Süt tankeri ile ilgili haberimize yanıt geldi

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Süt tankeri ile ilgili haberimize yanıt geldi
Bugün "Süt tankerinin dışı böyleyse, içini siz hayal edin" başlığı ile yayınladığımız haberimize SÜTEK'e taşımacılık hizmeti veren şirket yetkililerinden yanıt geldi.

Tankerin dışının kirli olmasının son günlerde ülkemizdeki toz zerreciklerinin yarattığı hava kirliliği, yağmur ve köy yollarının durumu neticesinde oluştuğu ancak tankerin dışı kirli diye içinin de kirli olmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Yetkililer, SÜTEK'e taşımacılık hizmeti veren şirketlerin tankerlerin içini düzenli aralıklarla ilaçlayıp temizlemesinin sözleşme gereği bir yükümlülük olduğunu ve aksi bir durumun yol açacağı olumsuz sonuçları kimsenin göze almasının mümkün olmadığını söylediler.

Yetkililer ayrıca süt tedariki yapılan kurumların da aldıkları sütlerin tahlillerini yapıp gerek sütün hijyen durumunu gerekse değerlerini kontrol ettiklerini belirttiler ve endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade ettiler.

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