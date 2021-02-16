Süt Tankeri Satış İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

SÜTEK Yönetim Kurulu’nun 21.01.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankerinin kapalı zarf usulü ile satış ihalesi için başvuru süresi, Covid -19 salgınına karşı açıklanan yeni önlemler ve kısıtlama kararları nedeniyle 22 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklifler 22 Şubat 2021 tarihinde mesai bitiminde değerlendirilecektir.

İhale ile ilgili şartname, SÜTEK veznesine yatırılacak olan 250 TL ( iki yüz elli) KDV dahil makbuz karşılığı, SÜTEK İşletme Pazarlama İstatistik Bölümü’nden temin edilebilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Süt Endüstrisi Kurumu