  • BIST 1.573
  • Altın 404,421
  • Dolar 6,9097
  • Euro 8,4064
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Süt Tankeri Satış İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

» »
Süt Tankeri Satış İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı
Süt Tankeri Satış İhalesine Başvuru Süresi Uzatıldı

SÜTEK Yönetim Kurulu’nun 21.01.2021 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, SÜTEK’e ait çalışmaz durumda bulunan 15 ton süt taşıma kapasiteli GH 425 plakalı süt tankerinin kapalı zarf usulü ile satış ihalesi için başvuru süresi, Covid -19 salgınına karşı açıklanan yeni önlemler ve kısıtlama kararları nedeniyle 22 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Teklifler 22 Şubat 2021 tarihinde mesai bitiminde değerlendirilecektir.

 

İhale ile ilgili şartname, SÜTEK veznesine yatırılacak olan 250 TL ( iki yüz elli) KDV dahil makbuz karşılığı, SÜTEK İşletme Pazarlama İstatistik Bölümü’nden temin edilebilir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Süt Endüstrisi Kurumu

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanlığı gıda yardımlarını ulaştırmaya yarın başlıyor16 Şubat 2021 Salı 13:39
  • Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği “Demokrasi Şehitleri''ni Andı16 Şubat 2021 Salı 13:35
  • KKTC'de Kovid-19 Aşılama Programı Aralıksız Devam Ediyor16 Şubat 2021 Salı 13:22
  • Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Taleplerini Açıkladı16 Şubat 2021 Salı 13:19
  • CTP'den BRT yönetimine uyarı16 Şubat 2021 Salı 13:00
  • Özkurt:Sosyal medya üzerinden yapılan haksız saldırılarıları ve linçleri kabul etmiyoruz16 Şubat 2021 Salı 12:35
  • Sorakın BRT'yi hedef aldı:Yazıklar Olsun!16 Şubat 2021 Salı 12:28
  • Altın Fiyatları Yaklaşık 7 Ayın En Düşük Seviyelerinde16 Şubat 2021 Salı 12:26
  • MEK'ten Satlaev açıklaması16 Şubat 2021 Salı 12:12
  • Dedikodu yaptı diye abisinin kızını darp etti16 Şubat 2021 Salı 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti