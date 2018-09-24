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Süt tankerinde yangın çıktı.

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Bu sabah saat 9.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün Anayolu üzerinde,Hüsnü Kumyalılı yönetimindeki NR 420 plakalı süt tankeri alev aldı.
Süt tankerinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 9.00 sıralarında, Kuzucuk-Aygün Anayolu üzerinde,Hüsnü Kumyalılı yönetimindeki NR 420 plakalı süt tankeri ile Aygün istikametine doğru seyrettiği sırada tankerin alt kısmında bulunan jeneratörün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. 

Yangın itfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup , çıkan yangın sonucu jeneratör tamamen, elektrik aksamları ve aracın motor kısmı ise kısmen yanarak zarar gördü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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