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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Erden: Dünya yem hammadde fiyatları düşüyor bizde iki katına satılıyor

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, dünya piyasalarında yem hammaddelerinin düştüğünün altını çizerek iki ithalatçı “Nakliyesi belli olan 400 dolarlık soyayı nasıl oluyor da 600 dolara satıyor da bunun bedelini halk ödüyor?” diye sordu
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Erden: Dünya yem hammadde fiyatları düşüyor bizde iki katına satılıyor

Birlik Başkanı Mahmut Erden, KKTC’de uluslararası kabul görmüş bir maliyet hesaplama sisteminin olmadığını, bunu talep ettiklerini ancak kimsenin bu standarda pirim vermediğini anlattı.

Katıldığı TV programında konuşan Mahmut Erden şöyle dedi;

“Dünya piyasasına sunabilecek, rekabet gücüne sahip ürününüz olsun dünyada her yere satabilirsiniz. Ana ürünümüz hellim; 10 bin ton yıllık ihracat, bir miktar Türkiye 2 bin ton civarı 7 bin 500 ton Arap ülkelerine… Güney Ortadoğu piyasasını terk etti AB’ye yöneldi, biz de orta doğuya…

KKTC’deki çiğ süt fiyatı Avrupa’dan da Türkiye’den de daha pahalı… Yağ oranına göre baktığımız zaman Rum tarafından da pahalı… 9 litreden 1 kilo hellim alamıyoruz burada… 2 litre daha fazla kullanıyoruz. Ortada bir kara düzen var, herkes bir şey söylüyor. Hayvan süt konusunda uluslararası kabul görmüş bir maliyet sistemini ortaya koyun, biz bunu kabul etmeye hazırız... Bunu reddediyorlar, kabul etmiyorlar.

Dünya piyasalarında yem hammaddeleri düşüyor ve bu devam ediyor; bir ay önce soyanın borsa fiyatı 480 dolardı bir hafta önce 368 dolara düştü. Dünya borsasında soya 27 dolar nakliye maliyeti var. Mağusa’ya maliyeti 400 dolar. Lojistik belli, değişmez... Standart bu… 620 dolara soya satılıyor KKTC’de… Yani iki ithalatçı getirecek dünya borsaları fiyatı üzerinde ve satacak. Bedelini hak ödeyecek… İşte kara düzen dediğim bu…”

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