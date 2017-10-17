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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği çiğ süte zammı eleştirdi

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği çiğ süte zammı eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği Başkanı Mustafa Başlar, çiğ süte 5 kuruşluk zam yapılmasını eleştirerek, çiğ süte yapılacak her kuruş zammın halkın cebindeki gün geçtikçe azalan paranın daha da azalması demek olacağını belirtti.

Mustafa Başlar yaptığı yazılı açıklamada, arpaya yapılan zam sonrası çiğ süt üreticilerinin Tarım Bakanlığı’ndan çiğ süte 13 kuruş zam yapılmasını talep etmesi üzerine süte 5 kuruş zam yapıldığını  kaydetti.

Çiğ süt maliyet hesaplamasında arpaya gelen zammın çiğ süt fiyatına 1.7 kuruş olarak yansıması gerektiğini ancak çiğ süt üreticilerinin Bakanlıkla istişaresi  sonucunda çiğ süte 5 kuruş zam geldiğini belirten Başlar,  “Bilindiği gibi, çiğ süte 16 Haziran 2017 tarihinde zaten zam gelmişti. Kısa zamanda çiğ süte yine zam gelmesinin mutfağımıza girecek süt ürünlerine de zam olarak yansıyacağını ve zaten alım gücü düşen halkımızı olumsuz etkileyeceğini kamuoyu ile paylaşmak isteriz” dedi.

ÜRÜNLERİMİZ SATILAMAYACAK DURUMA GELECEK

Döviz artışından dolayı süt ürünleri imalatında kullanılan ambalaj dahil pek çok girdinin fiyatlarına zam geldiğini belirten Başlar, “Çiğ süte yapılan her artış, iç piyasada pahalılık, dış piyasada ise ürünlerimizin satılamayacak duruma gelmesi demek olacaktır” dedi.

Başlar, durumun sürdürülemeyecek bir noktaya geldiğini, devamlı fiyat arışının doğru olmadığını söyledi.

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