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Süt Ürünleri İmalatçılarından Zamlara Tepki

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), yapılan zamlara tepki göstererek, zamlara dayanacak gücü kalmayan imalatçıların ekonomik çöküşe sürüklendiğini iddia etti.
Süt Ürünleri İmalatçılarından Zamlara Tepki

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), yapılan zamlara tepki göstererek, zamlara dayanacak gücü kalmayan imalatçıların ekonomik çöküşe sürüklendiğini iddia etti.

Konuyla ilgili açıklamada, “Pek yakında fabrikalarımızda kullandığımız hammaddeyi tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağımız, iş azlığı nedeni ile personel durduracağımız, süt faturalarını ödeyemeyecek duruma geleceğimiz aşikardır” denildi.

Birlik,  Covid-19 koşullarında yabancı nüfusun adaya gelmediğini, sadece kapalı iç tüketimin mevcut olduğunu, buna rağmen ithal süt ürünlerinin sıfır veya çok küçük orada fon uygulamasıyla ülkeye getirilip, yerli üretimden ucuz satılmasının “haksız rekabet” doğurduğunu ileri sürdü.

Birlik, yurtdışından ithal edilen süt ürünlerine fon uygulaması ve ürünlerin muadillerinin yurt dışından getirilmesini engelleyecek yaptırımlar ile tıkanan sektörün canlandırılmasını talep etti.

Devletin, ayrıca, imalat ruhsatı olmayan kişilere Süt Kurumu aracılığı ile sütün parasını peşin ödemek koşulu ile süt satmakta olduğunu ileri süren Birlik, bu durumun hem halk sağlığını tehdit ettiğini hem de piyasaya katma değer sağlayan ruhsatlı imalatçıları zor durumda bıraktığını söyledi.

Türk lirasının da yabancı kurlara karşı değer kaybetmesi ve ithal hammaddenin fiyatının sürekli olarak yükselmesiyle,  süt üretimi yapan çiftliklerin de mağdur olduğunu ve zarar ettiğini ifade eden Birlik, devletin bu koşullarda bile zam yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Devlet yöneticilerin hayvancıya sütün tam bedelini, ancak imalatçıya iç ve dış piyasada rekabet edebilecek bir fiyat belirlemesi gerektiğini de söyleyen Birlik, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

“Piyasadaki yerli üretim süt ve et ürünlerinin pahalılığı ne hayvancının, ne imalatçının ne de halkın suçudur. Devlet yönetenlerin bir an önce bu zamlara “dur” demesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğrudan binlerce kişiyi etkileyecek, geriye dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkacaktır”

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