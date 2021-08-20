Süt Ürünleri ve Bitki Çayları Dişlere İyi Geliyor !

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kay a , 20’li yaşların sonuna kadar diş üretiminin olduğunu bu yüzden yenilen ve içilen gıdaların çok önemli olduğunu ifade etti. “Dişlerin yapısı yoğun olarak inorganik maddelerden oluşur. Bunlar ise yoğunlukla minarelerden oluşur.

Süt ve Süt Ürünleri:

Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımızda en önemli besinlerdir. Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir. Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin diş çürüğüne neden olması önlenir.