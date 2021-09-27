Süt ve Süt Ürünleri Konsepti ile Cittaslow Sunday Etkinliği Düzendi
Süt ve Süt ürünleri konsepti ile düzenlenen etkinliğe Cittaslow Kıbrıs Ağına üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri sınırları içerisinde üretim yapan üreticilerin yanısıra, kadın örgütleri de stantlar açarak süt ve süt ürünlerinden üretikleri ürünlerinlerin tanıtımını ve satışını yaptılar.
Kuzey Kıbrıs Yavaş Yaşam Derneği ve Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı tarafından 26 Eylül Pazar günü 3. Cittaslow etkinliği Yeniboğaziçi’nde düzenlendi.
27 Eylül 2021 Pazartesi 20:55
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