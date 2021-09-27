Süt ve Süt ürünleri konsepti ile düzenlenen etkinliğe Cittaslow Kıbrıs Ağına üye Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Geçitkale ve Tatlısu Belediyeleri sınırları içerisinde üretim yapan üreticilerin yanısıra, kadın örgütleri de stantlar açarak süt ve süt ürünlerinden üretikleri ürünlerinlerin tanıtımını ve satışını yaptılar.