Süte okkalı zam

Süt ve süt ürünleri de çiğ süt alım fiyatının yükselmesinin ardından zamlandı.Sütün yeni fiyatı 18,75 TL olarak belirlendi
En son 22 mart'ta zam yapılarak 15,40 TL satılan 1 litrelik UHT sütün satış fiyatı 18,75 TL oldu.
Süt ve süt ürünleri de çiğ süt alım fiyatının yükselmesinin ardından zamlandı.Sütün yeni fiyatı 18,75 TL olarak belirlendi
En son 22 mart'ta zam yapılarak 15,40 TL satılan 1 litrelik UHT sütün satış fiyatı 18,75 TL oldu.
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