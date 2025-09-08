Süte Zam Geldi: Yeni Fiyat Listesi Açıklandı

  • BIST 10729.49
Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP Süt), 6 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini yayımladı. Yeni fiyatlara göre;

1 litre KOOP UHT Yağlı Süt 47,75 TL’den satılacak ve market raflarında 51,25 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile yer alacak.

1 litre Yarım Yağlı Süt de 47,75 TL’ye yükselirken, raf fiyatı yine 51,25 TL olarak belirlendi.

1 litre Yağsız Süt 57,40 TL oldu; marketlerde 61,70 TL’ye satılacak.

Laktozsuz Süt (1 litre) 61,80 TL olarak açıklandı; raf fiyatı 66,45 TL.

Vitaminli Süt (1 litre) 58,90 TL’den 63,30 TL’ye çıkacak.

Keçi Sütü (1 litre) ise 70,00 TL olarak güncellendi; raflarda 75,25 TL olacak.

Pastörize Yağlı Süt (1 litre şişe) 53,90 TL’den satılacak, tavsiye edilen satış fiyatı 62,00 TL olarak listelendi.

