SÜTEK, Dünya Süt Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Genel Müdür Vekili Mehmet B. Karadayı, doğumdan ölüme kadar hemen her gün direkt veya çeşitli ürünleri tüketilen sütün, beslenme ve sağlık açısından önemine vurgu yaparak, “Sağlıklı bir gelecek için süt ve süt ürünleri tüketin” dedi.

Karadayı, 21-27 Mayıs Dünya Süt Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun 1956 yılında kutlanması yönünde aldığı kararla birlikte 1991’den beri ülkede kutlanan “Dünya Süt Haftası”nın amacının sütün önemine vurgu yapmak, toplumu bilinçlendirerek tüketimi sağlamak ve teşvik etmek olduğunu belirtti.

Kemik gelişiminin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı ve kalsiyumun ana kaynağı olan sütün içerdiği protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde önemli rol oynadığını ve “mükemmel gıda” olarak adlandırıldığını belirten Karadayı, besin değeri açısından oldukça kıymetli bir içecek olan sütün tüketilmesi gereken besinler arasında yer aldığını kaydetti.

SÜTEK’in 1977 yılından beridir sütün gıda güvenliği şartlarına bağlı olarak üretilip, sofraya ulaşmasına kadar olan tüm süreçlerde görev aldığını, sütün çiftliklerden toplanarak, gerekli analizlerin yapılmasında, imalat sanayiye ulaşmasında ve üreticilerin, imalatçılarla ve devletle olan ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karadayı, herkesin Dünya Süt Günü’nü kutladı.