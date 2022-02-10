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SÜTEK: Süt Bedelleri Bugün Ödeniyor

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SÜTEK: Süt Bedelleri Bugün Ödeniyor
SÜTEK: Süt Bedelleri Bugün Ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16-31 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tümünün bugün ödendiğini açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, 16-31 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 668 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü (35 milyon 623 bin 375 TL 79 kuruş (35,623,375.79 TL)) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırılmıştır” ifadesine yer verildi.

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