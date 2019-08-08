SÜTEK’ten Özlem Süt Mamülleri LTD’in iddialarına yönelik açıklama: "Söylemler gerçek dışı"

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in Direktörü Özlem Toycan’ın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un söylediğini iddia ettiği cümlelerin “gerçek dışı söylemler” olduğunu belirtti.

SÜTEK’ten yapılan açıklamada, Bakan Oğuz’un konuyla ilgili ara formül bulunması ve Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in sektörde varlığını devam ettirmesi yönünde gerekli adımların atılması için ciddi gayret sarf ettiği kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tüm paydaşları koruma ve dengeleri kurma sorumluluğu bulunduğu vurgulanan açıklamada, “Sektör mali yönden çok kırılgan yapıda olduğundan ve paydaşlara olan sorumluluğumuzdan dolayı sektörün sürdürülebilirliğinin devamı için çalışmaktayız. Mükellefiyetlerini yerine getiren herkese eşit mesafedeyiz.” denildi.

“ARA FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILDI”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda 6 Ağustos’ta yapılan uzun süreli toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetin, Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in yaşadığı mali sorunlara çözüm bulmak için ciddi mesai harcadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda Bakan Oğuz halihazırda yüce mahkemece karara bağlanan bir husus tarafından idari bir kararla değiştirilemeyeceğine dikkat çekerek, mahkeme emrinde belirtilen mezkur şirketin hükümlü borçlarına istinaden ödemekle mükellef olduğu taksit miktarını ödemeleri gerektiğini belirtip idari bir karar alınmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Toplantıda Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in faaliyetleri sonlanmaması için gerek idari gerekse yasal sınırlar gözetilerek halihazırda konu ile ilgili mahkemece verilmiş emir ve/veya hükümler dikkate alınarak konu değerlendirilmiş, ara formülleri üzerinde çalışılmıştır.

Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in Direktörü Özlem Toycan tarafından Bakan Oğuz’un söylediğini iddia ettiği cümleler tamamen gerçek dışı söylemlerdir. Bakan Oğuz, konuyla ilgili ara formül bulmak ve Özlem Süt Mamülleri Ltd.’in sektörde varlığını devam ettirmesi yönünde gerekli adımların atılması için ciddi gayret sarf etmiştir.

Geçmiş hükümetler döneminde Özlem Süt Mamülleri Ltd’in yaşadığı mali çıkmazlarda SÜTEK Yönetim Kurulu vasıtası ile defalarca borçları idari ve mali açıdan yapılandırılmış olup mükellefiyetlerini yerine getiremediklerinden taraflarına verilen süt azaltılmış ve/veya kesilmiştir. Özlem Süt Mamülleri Ltd.’nin sektörel faaliyetlerinin devamlılığı ve sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması için SÜTEK bünyesinde oluşan borçları mahkeme tarafından da defalarca yeniden yapılandırılmıştır.

Son olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından 28.12.2017’de Özlem Süt Mamülleri Ltd’in SÜTEK bünyesinde artan borçları bir araya toplanarak taksit miktarında iyileştirilme yapılarak yeniden hükme bağlanıp taksitlendirilmiştir. Karar hükmünde belirlenen taksit miktarını her ayın ilk 15 gününde ödemek koşulu ile taraflarına peşin para yatırmaları halinde günlük 25 ton süt verilmesi belirtilmiştir.”

SÜT VERMENİN DURDURULMA NEDENİ TAKSİTİN ÖDENMEMESİ

Mahkeme hükmünde belirtilen koşulların yerine getirilmesi durumunda şirkete süt verilmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, Nisan ayından itibaren mahkemece hükme bağlanmış olan taksit miktarını ödemediklerinden dolayı mahkeme hükmü gereği şirkete verilen sütün durdurulduğu belirtildi.

Hükümet kurulduktan sonra Özlem Süt Mamülleri Ltd.in birikmiş beş aylık taksit mükellefiyetine herhangi bir yatırım yapmaksızın, peşin süt parası yatırmak koşuluyla süt alımına başlamaları yönünde talepte bulunduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

“Bizler de yaklaşık 5 taksit geriliklerinin bir kısmını peşin yatırmaları ve gerekirse SÜTEK Yönetim Kurulu’nun konuyu yeniden değerlendirip tarafların anlaşması durumda mahkeme hükmünde yeniden düzenleme yapılması için mahkemeye başvurulmasını önerdik. Fakat taraflarından bize verilen yanıt taksitlerine şu anda herhangi bir ödeme yapamayacakları, bir ay sonra ödeyecekleri taksit miktarında düzenleme yapabilecekleri yönünde olmuştur.

SÜTEK tarafından pazarlanan sütlerin tamamı teminat altında olup süt pazarlaması ise hak ediş sistemine göre yapılmaktadır.”

“SÜT MİKTARINDA YÜZDE 10 DÜŞÜŞ YAŞANIYOR”

Şu anda mevcut süt alan imalatçıların kuruma herhangi bir ödeme geriliği bulunmadığı kaydedilen açıklamada, üretici ödemelerinin ise 15 günlük periyotlarla her ayın 5’inde ve 20’sinde olmak koşuluyla bir tamam ödendiği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıllarda ortalama olarak her yıl yüzde dört olarak artan süt miktarının bu yıl ortalama yüzde on oranında düştüğüne işaret edilen açıklamada, “Dolaysıyla özellikle süt miktarının düşük olduğu şu dönemlerde imalat sanayiye ulaşan süt miktarında ciddi azalmalar yaşanmaktadır. Süte olan talep artmakta ve imalatçılar hak edişleri haricinde talep ettikleri süt miktarı için borsadan yüksek fiyata süt almaktadırlar” denildi.

DENGENİN KORUNMASI

Böyle bir dönemde gerek üretici ödemeleri gerekse imalatçıların süt hak edişlerindeki dengenin korunması gerekse de sektörün sürdürülebilirliği açısından bakanlığın tüm paydaşları koruma ve dengeleri kurması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, “Sektör mali yönden çok kırılgan yapıda olduğundan ve paydaşlara olan sorumluluğumuzdan dolayı sektörün sürdürülebilirliğinin devamı için çalışmaktayız. Mükellefiyetlerini yerine getiren herkese eşit mesafedeyiz” ifadelerine yer verildi.