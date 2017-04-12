Sütün, çocuk gelişimindeki faydaları nelerdir?

Günümüzde biz anneler, çocuklarımızın tükettiği gıdalara oldukça dikkat ediyoruz. Zihinsel ve bedensel gelişimleri ile ilgili oldukça faydalı yazılar ve bilgiler sayesinde, pek çoğumuz beslenmenin öneminin farkındayız.

Fakat bazı gıdalar, şahsi takdirimizden çok mecburen tüketilmesi gerekenler listesinde. Bunlardan biri de süt.

Bizim evde, süt tüketimini tek başına sağlayamadığım için süt ile tüketilecek ve sütü çocuklarıma sevdiren kahvaltılık gevrekler sayesinde en azından günde 2 bardak süt tüketmelerini sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum açıkçası.

Çünkü sütün maalesef oldum olası sorun yaşadığım diş ve kemik gelişimindeki önemini, küçükken süt tüketimini önemsemeyen bir anne olarak çok iyi biliyorum.

NEDEN SÜT TÜKETMELİYİZ?

• Gerçek şu ki, süt inanılmaz bir kalsiyum kaynağıdır.

• Kemik gelişiminde kalsiyum gereksinimini mutlaka süt ile karşılamak gerekmektedir.

• Her gün 2 bardak süt tüketmek özellikle 2 yaş sonrası adolesan döneminde aksatılmamalıdır.

• Süt ayrıca, içerdiği yüksek protein sayesinde beyin ve vücut dokularının gelişimi açısından önem taşımaktadır.

• Kalsiyum yönünden zengin bir içecek olan süt, kalp- damar sağlığı ve tansiyona bağlı hastalıklar açısından vücudu dengeleyici ve riskleri azaltıcı özellik taşımaktadır.

• Özellikle hava kirliliği sebebiyle çocuklarımızda yaygın şekilde yaşadığımız bronşiolit rahatsızlığı riskini süt içerek azaltabilmek mümkündür.

Sütün faydalarını hepimiz bilmemize rağmen düzenli şekilde tüketmek konusunda çoğumuz dikkatli ve disiplinli değiliz sanırım. Öyle ki, dünyadaki istatistiklere bakıldığında Türkiye süt tüketimi konusunda maalesef listenin oldukça aşağısında.

Bu durum, geçiminin büyük bölümü tarımcılık ve hayvancılık olan, pek çok sağlıklı süt üretim tesisi bulunan ülkemiz adına üzücü. Her ne kadar kendimiz için dikkat etmiyorsak da, çocuklarımız için süt tüketiminin önemini kavrayarak ve farkındalıkla yükseltebiliriz diye umuyorum.

Süt tüketiminin azlığını vurgulamak, süt tüketimini yükseltmek ve bu çerçevede farkındalık yaratmak adına, Nestle kahvaltılık gevrekler bana göre, bu yılın şu ana kadar yapılmamış en bilinç düzeyi yüksek yarışmasını yapıyor.

250 aileye 1 yıllık ihtiyacı kadar, 1000 aileye ise 1 aylık ihtiyacı kadar süt hediye ediliyor.

Süt tüketiminin bu tip kurgulanmış hem eğlenceli hem de besleyici kampanya ve yarışmalarla desteklenmesi bence çok faydalı. Kazanıldığı anda keyif verse de sonrasında bir köşeye atılan hediyeler yerine, “sağlık“ hediye ediliyor bana göre.

Süt tüketiminin arttırılacağı ve farkındalık yaratılacağına gönülden inandığım bu kampanyanın son olmaması ve devamının gelmesini diliyorum.