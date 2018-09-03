Ünlü Fransız iç giyim tasarımcısı Chantal Thomass’ı sütyen karşıtı olarak düşünmek çok zor. 1960’larda feminizmin yükselişiyle birlikte kadınlar sütyensiz dolaşmaya başladığında o da bu akıma kapılmış oysa. Fakat 1970’lerde sütyeni defile podyumlarına taşıyarak bir moda unsuru haline getiren de yine o olmuş.

O zamanlar seksi iç giyim malzemelerinin bulunduğu tek yer Paris’in fuhuş bölgesi olarak bilinen mahallesiymiş. 1920’lerden bile sütyenlerin bulunduğu bir koleksiyona sahip olan Thomass, o dönemlerde iç giyimin sadece işlevsel görüldüğünü söylüyor. Sütyenin göğüsleri destekleme ve sergileme aracı olarak Avrupa’da Ortaçağ’a kadar uzandığını belirten Thomass, Asya’da ise yeni olduğunu, geçen yüzyılda bile kadınların göğüslerini hala bezlerle sardığını söylüyor.