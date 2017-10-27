 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.913
  • Altın 155,710
  • Dolar 3,8230
  • Euro 4,4372
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: KIB-TEK Münhalleri ertelendi

Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu

»
Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu
Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık verdi.

Suudi Arabistan'da yapay zeka geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaların geldiği süreç, robot Sophia'ya vatandaşlık verilmesine kadar uzandı.

​Robot Sophia, Suudi basınına Riyad'da gerçekleşen iş zirvesinde vatandaş olarak tanıtıldı.

Zirvede gerçekleşen bir panelde moderatörlük yapan Andrew Ross Sorkin tarafından yapılan açıklamada "Şu an öğrendiğimiz küçük bir duyurumuz var. Sophia, umarım beni duyuyorsundur. Zira Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun" dedi.

'DÜNYADA VATANDAŞ OLARAK TANINAN İLK ROBOT OLMAK TARİHİ NİTELİKTE'

Karara teşekkür ederek karşılık veren Sophia, "Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konum için onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte" dedi.

Sophia ve Sorkin arasındaki diyalog bir süre daha devam etti.

​Karara ilişkin pek çok internet kullanıcısı, kadın görünümlü bir robota böyle bir hak verilmesini kutlarken, Suudi Arabistan'da kadın haklarının halen sınırlı olmasına da dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Sophia'nın çarşafa girmemesi gerektiğine ve herhangi bir koruması olmadığından Sophia'nın çarşafa girmesi halinde nasıl görüneceğine dair yorumlarda bulundu.

Öte yandan ​Sophia'ya vatandaşlık verilmesine dair konuşan gazeteci Murtaza Hüseyin, robota tanınan ayrıcalığın tüm yaşamını ülkede geçirmiş olan mülteci işçilere tanınmadığını savunarak Twitter'dan tepki gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • NASA'dan 'kıyamet senaryolarına' cevap24 Ekim 2017 Salı 14:04
  • Daniken: Uzaylılar yeniden gelecek24 Ekim 2017 Salı 13:27
  • Yeşilçam’ın unutulmazları Hollywood afişlerinde!24 Ekim 2017 Salı 10:23
  • Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçacak: "Boğaz'ın sularına gömülme ihtimalim var"24 Ekim 2017 Salı 09:25
  • "Yılan ve örümcek korkusu evrim kökenli"24 Ekim 2017 Salı 09:17
  • CIA, patlayıcıları koklamayı reddeden köpeği işten çıkardı21 Ekim 2017 Cumartesi 16:30
  • 'Düşük düzeyde alkol, yabancı dili konuşmayı kolaylaştırıyor'21 Ekim 2017 Cumartesi 16:29
  • Bu kasabaya taşınanlara para ödeniyor21 Ekim 2017 Cumartesi 16:27
  • RTÜK'ten Hülya Avşar'ın o sözlerine ceza20 Ekim 2017 Cuma 10:48
  • NASA'dan gizemli 9. Gezegen hakkında açıklama: 5 farklı kanıt var17 Ekim 2017 Salı 10:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti