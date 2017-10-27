Suudi Arabistan bir robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu

Suudi Arabistan, ünlü Hollywood yıldızı ve moda ikonu Audrey Hepburn'e benzetilerek tasarlanan Sophia adlı robota vatandaşlık verdi.

Suudi Arabistan'da yapay zeka geliştirme faaliyetlerine yönelik çalışmaların geldiği süreç, robot Sophia'ya vatandaşlık verilmesine kadar uzandı.

​Robot Sophia, Suudi basınına Riyad'da gerçekleşen iş zirvesinde vatandaş olarak tanıtıldı.

Zirvede gerçekleşen bir panelde moderatörlük yapan Andrew Ross Sorkin tarafından yapılan açıklamada "Şu an öğrendiğimiz küçük bir duyurumuz var. Sophia, umarım beni duyuyorsundur. Zira Suudi vatandaşlığıyla ödüllendirilen ilk robot oldun" dedi.

'DÜNYADA VATANDAŞ OLARAK TANINAN İLK ROBOT OLMAK TARİHİ NİTELİKTE'

Karara teşekkür ederek karşılık veren Sophia, "Suudi Arabistan'a teşekkür ederim. Bu eşsiz konum için onurlu ve gururlu hissediyorum. Dünyada vatandaş olarak tanınan ilk robot olmak, tarihi nitelikte" dedi.

Sophia ve Sorkin arasındaki diyalog bir süre daha devam etti.

​Karara ilişkin pek çok internet kullanıcısı, kadın görünümlü bir robota böyle bir hak verilmesini kutlarken, Suudi Arabistan'da kadın haklarının halen sınırlı olmasına da dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları, Sophia'nın çarşafa girmemesi gerektiğine ve herhangi bir koruması olmadığından Sophia'nın çarşafa girmesi halinde nasıl görüneceğine dair yorumlarda bulundu.

Öte yandan ​Sophia'ya vatandaşlık verilmesine dair konuşan gazeteci Murtaza Hüseyin, robota tanınan ayrıcalığın tüm yaşamını ülkede geçirmiş olan mülteci işçilere tanınmadığını savunarak Twitter'dan tepki gösterdi.