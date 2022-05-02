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Suudi Arabistan devlet televizyonu: Ziyaret Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleşti

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Suudi Arabistan devlet televizyonu Erdoğan'ın ülkeye davet edilmediğini, ziyaretin Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleştiğini duyurdu.
Suudi Arabistan devlet televizyonu: Ziyaret Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleşti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti tartışılmaya devam ediyor. 

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devrinin ardından gerçekleşen ziyaret için Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Hâdimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik” demişti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu El İhbariye ise ziyaretin Riyad'ın daveti üzerine değil, Erdoğan'ın isteği üzerine gerçekleştiğini duyurdu.

Kanalın haberinde Erdoğan'ın ziyaret dileğini gerçekleştirerek Cidde'ye gittiği belirtildi. Kanal ayrıca Erdoğan'ın "krallığı ziyaret dileğini defalar

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