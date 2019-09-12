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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le bir araya geldi

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İbrahim Bin Abdülaziz Al-Assaf’ın, dün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği haber verildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le bir araya geldi

Haravgi ve diğer gazetelere göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al-Assaf açıklamasında “ülkesinin, Kıbrıs’ın egemenliğine aynı zamanda BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kararlarına destek belirterek, tarafların problemlerini barışçıl bir yolla çözeceğini umduğunu” dile getirdi.

Al-Assaf’ın dün Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden gazete, Suudi bakanın açıklamalarında, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine dair büyük bir ilgi tespit ettiğini, aynı zamanda Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le çok iyi bir görüşme yaptıklarını söylediğini iletti.

Al-Assaf, Hristodulidis’le birlikte “kendilerini bir araya getiren, örneğin coğrafi konum, Kıbrıs ile Arap Dünyası arasındaki ilişkilerin tarihi, ekonomik konular ve iki ülkenin sunduğu fırsatlar gibi birçok unsurdan istifade etmeleri gerektiği konusunda anlaştıklarını” da belirtti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise açıklamasında, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı’nı Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirme fırsatı bulduğunu belirterek, Rum kesiminin, Suudi Arabistan’ın “Kıbrıs sorununda adil, kalıcı ve kapsamlı çözümüne ulaşılması ve ülkenin yeniden birleşmesine dair çabalarını destekleme konusundaki tezinden memnuniyet duyduğunu” sözlerine ekledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre ise Hristodulidis açıklamasında “Münhasır Ekonomik Bölgede kısa zaman önce meydana gelen gelişmeler ve özellikle de Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ile saldırgan tavrı göz önüne alındığında, Suudi Arabistan gibi ülkelerin desteğinin olmazsa olmaz olduğunu” iddia etti.

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