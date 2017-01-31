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Suudi Arabistan fırkateynine saldırı: 2 ölü

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Suudi Arabistan fırkateynine saldırı: 2 ölü
Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait firkateyne terör saldırısı düzenlendiği, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığının açıklamasında, Kızıldeniz'de devriye görevi yapan Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerine ait bir firkateyne Hudeyde Limanı'nın batısında intihar saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, olayda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

İntihar saldırısının Husiler tarafından 3 bot ile düzenlendiği, botlardan birinin firkateynin arka tarafında yangına neden olduğu, müdahale edilerek yangının büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

İntihar saldırısı sonrası denizde operasyon başlatıldığı vurgulanan açıklamada, Husilerin, Hudeyde Limanı'nı terör eylemleri için operasyon merkezi olarak kullanmaya devam ettikleri, Yemen vatandaşlarına insani yardım ve ilaç gibi malzemelerin ulaştırılması için kullanılan limanın terör merkezi olarak işletilmesinin tehlikeyi tırmandırdığı kaydedildi.

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