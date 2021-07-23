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Suudi Arabistan: Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı

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Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, bu yılki hac organizasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan: Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah, bu yılki hac organizasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Al Rabiah, hacılar arasında herhangi bir corona virüsü ya da başka bir salgın vakası kaydedilmediğini belirterek, hac organizasyonunun sağlık açısından başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının hacılara hizmet etmek için nitelikli ve eğitimli kişileri görevlendirdiğini söyleyen Rabiah, bu yıl hac organizasyonunun 60 bin kişi ile sınırlanmasının hacıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Kutsal topraklarda bulunan hacılar, bu sabah Mina’daki Cemerat bölgesinde şeytan taşladı. Şeytan taşlamanın ardından hacılar, Kabe’ye geçerek veda tavafı yaptı.

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