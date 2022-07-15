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Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı

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Riyad yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ziyareti öncesi hava sahasını İsrail dahil tüm sivil uçuşlara açma kararı aldı.
Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail dahil tüm havayollarına açtı

Suudi Arabistan Havacılık Genel Otoritesi (GACA) tarafından yapılan açıklamada, sivil uçuşlar arasında ayrım yapılmamasını içeren uluslararası sözleşmelere uygun olarak ülkenin hava sahasının artık Sivil Havacılık Otoritesinin taleplerini yerine getiren tüm havayollarına açılması kararı alındığı bildirildi. Kararın krallığın, kıtaları birbirine bağlayan küresel bir merkez olarak konumunu sağlamlaştırma ve uluslararası havacılık bağlantısını sağlama çabaları doğrultusunda alındığı vurgulandı.

Orta Doğu turu kapsamında İsrail’den Suudi Arabistan’a geçecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Riyad yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladı. Biden, “Bugün İsrail’den Suudi Arabistan’a, Cidde kentine doğrudan uçan ilk ABD başkanı olacağım. Suudi Arabistan’ın kararı, İsrail’in Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bölgeye daha fazla entegrasyonuna yönelik ivme oluşturulmasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, “Bu karar, ABD halkının güvenliği ve refahı, İsrail’in güvenliği ve refahı için hayati önem taşıyan daha entegre, istikrarlı ve güvenli bir Orta Doğu bölgesinin önünü açıyor” dedi.

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