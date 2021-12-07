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Suudi Arabistan İlk Kez Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor

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Suudi Arabistan İlk Kez Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor
Suudi Arabistan İlk Kez Uluslararası Film Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor

Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı ilk uluslararası film festivali Cidde'de başladı.

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'i, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan eski Cidde'de düzenlenen festival 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Festivalin açılış galasına, yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı ve yapımcı katıldı.

İngiliz yönetmen Joe Wright'ın müzikal filmi "Cirno"nun gösterimiyle başlayan festivalin kapanışında ise Mısırlı yönetmen Amr Selame'nin "Out of the Method" filmi seyirciyle buluşacak.

Festival kapsamında 67 ülkeden 34 dilde 138 uzun ve kısa metrajlı filmin gösterilmesi planlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti

Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan'da 2018'de ilk sinema salonunun açılmasından sonraki ilk uluslararası film festivali olma özelliği taşıyor. 2019 yılında kurulan festival, COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de düzenlenememiş ve 2021'e ertelenmişti.

Suudi Arabistan'da ilk sinema salonu, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünü yaptığı "2030 Vizyonu" çerçevesinde 35 yıllık yasağın ardından 2018'de açılmıştı.

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