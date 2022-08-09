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Suudi Arabistan infaz oranlarıyla göz korkutuyor

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Suudi Arabistan, toplu olarak 80 kişinin kafasının kesilmesinin ardından rekor düzeyde yeni bir infaza hazırlanıyor.
Suudi Arabistan infaz oranlarıyla göz korkutuyor

İnsan hakları grupları, 2022’de 100’den fazla kişinin idam edildiğini ortaya çıkaran bir raporun ardından Suudi Arabistan’ın adalet sistemini eleştirdi ve ölüm sayısının Covid-19 pandemisi öncesi seviyelere döndüğünü belirtti.

Daily Star’ın haberine göre, ülkede idam cezası oranı, mahkumların toplu olarak katledilmesinin ardından, yılın ilk yarısında şimdiden arttı. Suçlar, genellikle demokrasi için kampanya yürütmek gibi ölümcül olmayan eylemlerden oluşuyor.

Göz korkutucu istatistikler, ani artışın Suudi Arabistan’ın 2019’da görülen 186 ölümle ilgili mevcut rekorunu kırabileceğinden korkan insan hakları gruplarından yeni uyarılara yol açtı.

The Mirror’ın haberine göre, Avrupa Suudi İnsan Hakları Örgütü, işkence ve cinayetlerin sayısını azaltmadığı için adalet sistemine ateş püskürdü.muhammed-bin-salman-reuters-1-660x573.jpg

İNFAZLAR GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA DUYULUYOR

İnsan hakları örgütü, ocak ve haziran arasındaki cinayetlerin, 2021’e kıyasla yüzde 80’lik şok edici bir artış gösterdiğini ortaya koydu. 2022’deki sayı, 2020 ve 2021’dekinden daha fazlası oldu.

Örgüt, sistemde şeffaflığın olmayışının, cinayetleri ancak gerçekleştikten sonra öğrendikleri anlamına geldiğini söylüyor.

Suudi Arabistan, cinayetleri “haklı çıkarmak” için mahkumları cellatlarının önüne koymadan önce “terörist” olarak damgaladı.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın bu suçlamalar için verilen cezanın ağırlığını azaltma sözüne rağmen, raporda “Suudi Arabistan, gözaltında zorla kaybetmeler ve işkence de dahil olmak üzere birçok insan hakları ihlalini sistematik olarak uygulamaya devam ediyor” ifadesi yer aldı.

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