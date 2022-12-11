Suudi Arabistan: İran’ın nükleer silah elde etmesi durumunda tüm seçenekler masada

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda, "tüm seçeneklerin masada" olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen 15. Dünya Siyaset Konferansı’nda konuşan Bin Ferhan, bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, ülkesinin, İran’ın nükleer anlaşmasıyla ilgili “şüphelerinin” olduğunu kaydederek, “İran’ın nükleer silah elde etmesi durumunda, tüm seçenekler masada.” ifadelerini kullandı.

Tehlikeli bir bölgede olduklarını belirten Bin Ferhan, “Bölgedeki devletlerden elbette kendi güvenliklerini sağlamalarını beklersiniz.” dedi.

Suudi Bakan, “İranlılardan nükleer silah programından bir çıkarlarının olmadığını duyuyoruz. Buna inanmak çok rahatlatıcı olurdu. Bu konuda daha fazla güvenceye ihtiyacımız var.” diye konuştu.

İRAN İLE UAEUA ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

İran'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) bildirilmemiş üç yerde nükleer bulguların tespit edilmesi ve söz konusu nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetimine yöneltilen soruların istenilen düzeyde yanıtlanmaması taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu.

Ajansın, Tahran'ın bu üç yere ilişkin yaptığı açıklamayı teknik olarak inandırıcı bulmadığını bildirmesi üzerine 8 Haziran'da UAEA Yönetim Kurulu, İran'a karşı karar almıştı.

Bu gelişme üzerine İran, 9 Haziran'da, 2015’teki anlaşma kapsamında nükleer programını denetlemek amacıyla Ajansın kullandığı kamera sistemleri başta olmak üzere çeşitli ekipmanları kaldırmaya başladığını duyurmuştu.

İran, 2 Kasım’da UAEA ile farklılıkları azaltmak için Viyana’ya bir heyet gönderdiğini bildirmiş, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ise 9 Kasım’da yaptığı açıklamada, İran’ın son toplantıda “yeni bir şey sunmadığını” söylemişti.

İran’ı nükleer programı konusunda UAEA ile işbirliği yapmamakla suçlayan ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere, UAEA Yönetim Kuruluna, İran’ın “UAEA ile derhal işbirliği yapmasını” vurgulayan bir karar hazırlamıştı.

UAEA Yönetim Kurulunda 17 Kasım’da oylanarak 35 ülkeden 26’sının oyunu alan kararda, UAEA ile yeterli işbirliği yapmamakla suçlanan İran’a, “bildirilmemiş 3 yerde bulunan uranyum izlerinin varlığına ilişkin derhal kabul edilebilir bir teknik açıklama sağlama” çağrısı yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 19 Kasım’daki açıklamasında, UAEA Yönetim Kurulunda Tahran aleyhinde alınan kararın “siyasi” olduğunu ve karara karşılık vereceklerini söylemişti.