  • BIST 100.252
  • Altın 384,760
  • Dolar 6,9609
  • Euro 7,5153
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine Altın Pasaport

» »
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine Altın Pasaport
Suudi Arabistan Kraliyet Ailesine Altın Pasaport

 Rum hükümetinin, Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine de “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu “sattığı” iddia edildi.

Haravgi gazetesi, “Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi” (OCCRP) tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Suudi Arabistan kraliyet üyelerine de, sözde yatırım karşılığında verildiği için “altın pasaport” diye tabir edilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunun “satıldığının” iddia edildiğini yazdı.

Habere göre açıklamada, Suudi Arabistan prensi Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud’un “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportunu 2017 yılı Temmuz ayında aldığı, Aralık ayında ise eşlerinden biri ve beş çocuğu için başvuruda bulunduğu ifade edildi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun başvuruları Ocak 2018’de, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde onayladığı belirtilirken o dönemin Suudi Dışişleri Bakanı Al-Assa’nın Güney Kıbrıs’i ziyaret ettiği, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise 2020 yılında Suudi Arabistan’a gittiği de vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Başkanlık Sarayı’nda İki Kritik Açılış Toplantısı13 Mayıs 2020 Çarşamba 12:38
  • RMMO’da Askere Alımlarda Dijital Dönem13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:27
  • Pile’de Kıbrıslı Türke Ait Fırına Bombalı Saldırı Rum basınında13 Mayıs 2020 Çarşamba 11:05
  • Türkiye’nin Tepkisini Olumlu Buldular13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:30
  • Sınır Kapılarının açılması konusu gündemde yok12 Mayıs 2020 Salı 17:26
  • Sınır Kapılarının Açılması Konusu Gündemde Yok12 Mayıs 2020 Salı 12:35
  • 5 Ülke Dışişleri Bakanından Türk Faaliyetlerine Kınama12 Mayıs 2020 Salı 12:32
  • Güney Kıbrıs’taki Son Sınıf Öğrencileri Okula Döndü12 Mayıs 2020 Salı 12:02
  • Güney Kıbrıs'ta Vaka Sayısı 900'ü Aştı12 Mayıs 2020 Salı 09:47
  • Limasol’da Kaçak Tütün ve Sigara Deposu Tespit Edildi11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti