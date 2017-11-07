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Suudi Arabistan-Lübnan krizi tırmanıyor

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Suudi Arabistan-Lübnan krizi tırmanıyor
Suudi Körfez Bakanı El Sabhan, Lübnan'ın ülkesine savaş ilan eden ülke olarak görüleceğini açıklarken, karşılıklı açıklamalarda İran-Suudi Arabistan hattındaki gerginlik de tırmanıyor.

Suudi Arabistan Körfez İşleri Bakanı Tamer El Sabhan "Hizbullah'ın Suudi Arabistan'a yönelik tutumu sebebiyle Lübnan'ı savaş ilan eden bir ülke olarak göreceğiz" açıklamasında bulundu.

Suudi bakan El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, cumartesi günü beklenmedik bir şekilde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye yönelik Şii Hizbullah'ın "saldırgan" eylemlerinin "Lübnan ve Lübnan Şeytan Partisi tarafından Suudi Arabistan'a karşı yapılmış bir savaş ilanı olarak kabul edileceğini" söyledi.

Hizbullah, Hariri'nin istifasında Suudi Arabistan'ın etkili olduğunu savunuyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suudi Arabistan'ın Hariri'nin istifasına karar verdiğini ve Hariri'yi istifaya zorladıklarını öne sürdü.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bulunan Hariri’nin bugün Kral Selman bin Abdülaziz tarafından kabul edildi.

Suudiler Hizbullah'ı suçluyor

Diğer taraftan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından istifaya zorlandığı iddialarını reddederken, yaşanan siyasi krizle ilgili olarak Hizbullah'ı suçladı. El Cubeyr, Hariri'nin istediği zaman Suudi Arabistan'tan ayrılmakta özgür olduğunu söyledi.

Hariri, Cumartesi günü Suudi El Arabiya televizyonundan yayınlanan konuşmasında, babası Refik Hariri gibi suikasta kurban gitmekten korktuğunu belirterek istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri, konuşmasında Şii Hizbullah hareketi ve İran’ı bölgede huzursuzluk yaratmakla suçlamıştı. Bölgedeki ülkelerin kaderinin İran’ın elinde olduğunu savunan Hariri, Lübnan'da hükümette yer alan Hizbullah’ın da Tahran’ın uzantısı olduğunu belirtmişti.

İran'dan Hariri açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "İran'a yönelik bu tür sebepsiz suçlamaların tekrarlanması ve Hariri'nin istifasının, Lübnan ve bölgede gerilimin artırılması için hazırlanan yeni senaryonun parçası" olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan son dönemde ilginç gelişmelere sahne oluyor. Prens Muhammed bin Selman’ın liderliğindeki yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından dün aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bu olayın ardından dün gece Suudi Arabistan Prensi ve Asir bölge emir yardımcısı Mansur bin Mukrin ve beraberindeki yedi üst düzey yetkilinin, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri bildirildi. Helikopterin Yemen sınırı yakınlarında düşmesi, bir saldırı olasılığını akıllara getirdi

İran ile gerginlik

İran ile gerginliği tırmandıran bir diğer konu da Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alanbalistik füze saldırısı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr Twitter'da paylaştığı mesajlarda İran'ı suçladı. Suudi Bakan "Bölgedeki İran müdahaleleri komşu ülkelerin güvenliğine zarar veriyor ve uluslararası barış ve güvenliği etkiliyor" dedi ve Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de Twitter üzerinden Suudi mevkidaşına şu cevabı verdi: "Suudi Arabistan Yemen'i bombalarıyla paramparça etti, bebekler dahil olmak üzere binlerce masum insanı öldürdü, kolera ve kıtlık yaydı, ama elbette İran'ı sorumlu tuttu."

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