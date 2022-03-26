Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’de operasyon başlattı

Suudi Arabistan medyası, askeri koalisyonun Yemen'de İran yanlısı Husilere karşı operasyon başlattığını duyurdu.

Koalisyonun “küresel enerji kaynaklarını korumak amacıyla” Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Operasyonun hedefe ulaşana kadar devam edeceği, sivil yerleşimlerin korunacağı kaydedildi.

Yemen'deki Husiler dün Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırılar düzenlemişti. Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine gönderilen İHA'ların havada imha edildiği bildirilmişti.



TÜRKİYE'DEN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’da sivillere yönelik yapılan roketli saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, Suudi Arabistan’daki sivilleri hedef alan saldırılarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “25 Mart günü Suudi Arabistan’daki sivil hedeflere yönelik olarak insansız hava araçları ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür terör eylemlerinin bir an önce son bulması elzemdir. Bu çerçevede, Suudi Arabistan’la dayanışmamızı ve Körfez bölgesinin güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” dendi.