Suudi Arabistan tarihi değiştirdi: Osmanlı İmparatorluğu 5. sınıf kitaplarından çıkarıldı

Ayrıca I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki Almanya ile birlikte Medine halkını göçe zorladığı ve çocukları ailelerinden ayırarak suç işlediği de vurgulanıyor.

Ayrıca I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki Almanya ile birlikte Medine halkını göçe zorladığı ve çocukları ailelerinden ayırarak suç işlediği de vurgulanıyor.

Osmanlı askerlerine verilmek üzere Medine’deki tüm malların yağmalandığı da diğer bir bilgi olarak kitaplarda yer alacak

Osmanlı askerlerine verilmek üzere Medine’deki tüm malların yağmalandığı da diğer bir bilgi olarak kitaplarda yer alacak