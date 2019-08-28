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Suudi Arabistan tarihi değiştirdi: Osmanlı İmparatorluğu 5. sınıf kitaplarından çıkarıldı

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Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı ortaokul tarih kitaplarında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili konularda değişikliğe gitti.
Suudi Arabistan tarihi değiştirdi: Osmanlı İmparatorluğu 5. sınıf kitaplarından çıkarıldı

“Güvenilir tarihi kaynaklara dayanılarak” yapıldığı belirtilen değişikliklerde imparatorluğun nasıl yıkıldığı ve ardından Arap ülkelerinin bağımsızlık süreçleri anlatılıyor.

 

İlkokul beşinci sınıfta Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir bölüm tamamıyla kitaplardan çıkarıldı.

Euronews’te yer alan habere göre, ortaokul ikinci sınıf müfredatında gidilen değişiklikler şöyle:

  • Osmanlı İmparatorluğu’nun özellikle birinci ve ikinci Suudi devletlerine karşı mücadelesi
  • Bölgesel bazı liderleri Kral Abdul Aziz’e karşı desteklemesi
  • Diriye ve çevre şehirlerin yıkılması
  • İlk Suudi devletinin “son imamı” Abdullah Bin Saud’a yapılan işkence ile İstanbul’a getirilmesinin ardından öldürülmesi
  • Müfredat aynı zamanda Al-Ahsa ve Asir sakinleri özellikle de tüccarları üzerinde uygulanan Osmanlı baskısına da ağırlıklı şekilde yer ayırıyor. Yeni bilgilere göre bu tüccarların birçok defa Osmanlı sultanlarına şikayette bulunduğu ve fakat yanıt alamadıkları ortaokul öğrencilerine verilecek tarih bilgileri arasında yer alacak.
  • Ayrıca I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki Almanya ile birlikte Medine halkını göçe zorladığı ve çocukları ailelerinden ayırarak suç işlediği de vurgulanıyor.
  • Osmanlı askerlerine verilmek üzere Medine’deki tüm malların yağmalandığı da diğer bir bilgi olarak kitaplarda yer alacak
  • Hz. Muhammed’e ait şahsi eşyalara el konulduğu ve İstanbul’a götürüldüğü de belirtiliyor.
  • Müfredatta Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap ülkeleri üzerindeki gücünü sürdürebilmek amacıyla attığı belirtilen adımlar da şu şekilde özetleniyor: “Osmanlı yönetim sistemi altındaki Arap toprakları en az 15 devlete bölündü. Her devlet bir vali tarafından yönetildi. Halktan ve tarım ürünlerinden, mallardan ve hizmetler üzerinden vergiler alındı. Tüm bu vergiler Osmanlı İmparatorluğu’na gönderilirken Arap devletlerinin kasalarına çok yetersiz bir miktar aktarıldı.”
  • Osmanlı yönetimi bu devletler üzerinde siyasi bir egemenlik kurarken Arap yarımadasında birlik ve bütünlüğü engellediği bilgisi de müfredata girmiş durumda.
  • Mısır’ın en başarılı ustaları ve İstanbul’a gönderilirken Osmanlı askerlerinin korunması için kaleler ve kuleler inşaa edildiği ve bu ülkelerde istikrarsız ve güvensiz bir ortam yaratılmasına öncelik verildiği de ortaokul öğrencilerinin ders olarak göreceği bilgiler arasında.

 

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